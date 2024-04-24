Önce kafa kafaya çarpıştılar sonra yumruk yumruğa dövüştüler

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Nisan 2024 12:55 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 13:00 - Güncelleme:

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İstanbul Esenyurt'ta, motosiklet ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sonra sürücüler yumruk yumruğa birbirine girince ortalık boks ringine döndü. O anlar ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.