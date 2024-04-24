Önce kafa kafaya çarpıştılar sonra yumruk yumruğa dövüştüler
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta, motosiklet ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sonra sürücüler yumruk yumruğa birbirine girince ortalık boks ringine döndü. O anlar ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde ters istikametlerde seyir halinde olan otomobil sürücüsü ve motosikletli kaza yapacağını anlayınca frene bastı.
Otomobil sürücüsü kısa sürede aracını durdursa da motosikletli ile kafa kafaya çarpıştı.
YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Kazanın etkisiyle yere düşen adam kısa sürede kalkarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönerken, çevredeki vatandaşlar olayı güçlükle ayırabildi.
Yaşanan o anlar ise saniye saniye çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı