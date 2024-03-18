Onlarca ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheliden pes dedirten savunma: Onlar benim değil
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da düzenlenen bir operasyonda ekipler bir şüphelinin çuvalların içine gizlediği 31 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. Şüpheli Kenan A. savunmasında 'Başkasına ait benim değil' derken adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri 'Huzurunuz Gururumuzdur' sloganıyla sokaklarda suçlulara göz açtırmıyor.
Kentteki ruhsatsız silahları yakalamaya yönelik çalışmalar çerçevesinde Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kenan A.’nın ruhsatsız silah ticareti yaptığını tespit etti.
ONLARCA RUHSATSIZ TABANACA ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde evine operasyon yaptı. Operasyonda Kenan A. yakalandı.
Seyhan araştırma polisleri evin içerisinde yaptığı aramada çuvalların içerisine gizlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca, 186 tabanca şarjörü, 180 sürgü tutucu pim, 15 silah parçası, 7 tabaca icra yayı ve 5 tabanca icra mili ele geçirdi.
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Yakalanan Kenan A. silahlar kendi evinden çıkmasına rağmen, “Başkasına ait benim değil” diyerek savunma yaptı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı