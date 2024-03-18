Onlarca ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheliden pes dedirten savunma: Onlar benim değil

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mart 2024 10:42 - Güncelleme: 18 Mart 2024 11:03 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Adana'da düzenlenen bir operasyonda ekipler bir şüphelinin çuvalların içine gizlediği 31 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. Şüpheli Kenan A. savunmasında 'Başkasına ait benim değil' derken adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.