Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Onlarca ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheliden pes dedirten savunma: Onlar benim değil

Onlarca ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheliden pes dedirten savunma: Onlar benim değil

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da düzenlenen bir operasyonda ekipler bir şüphelinin çuvalların içine gizlediği 31 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. Şüpheli Kenan A. savunmasında 'Başkasına ait benim değil' derken adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri 'Huzurunuz Gururumuzdur' sloganıyla sokaklarda suçlulara göz açtırmıyor.

Kentteki ruhsatsız silahları yakalamaya yönelik çalışmalar çerçevesinde Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kenan A.’nın ruhsatsız silah ticareti yaptığını tespit etti.

ONLARCA RUHSATSIZ TABANACA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde evine operasyon yaptı. Operasyonda Kenan A. yakalandı.

Onlarca ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheliden pes dedirten savunma: Onlar benim değil - 1. Resim

Seyhan araştırma polisleri evin içerisinde yaptığı aramada çuvalların içerisine gizlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca, 186 tabanca şarjörü, 180 sürgü tutucu pim, 15 silah parçası, 7 tabaca icra yayı ve 5 tabanca icra mili ele geçirdi.

Onlarca ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheliden pes dedirten savunma: Onlar benim değil - 2. Resim

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Yakalanan Kenan A. silahlar kendi evinden çıkmasına rağmen, “Başkasına ait benim değil” diyerek savunma yaptı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayrampaşa'da sıcak saatler! 3 katlı bina yandı, 19 kişi mahsur kaldı - GündemBayrampaşa'da sıcak saatler! 3 katlı bina yandı, 19 kişi mahsur kaldıKan donduran cinayetlerin baş şüphelisiydi: Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı - GündemÜmitcan Uygun'dan cezaevinden son pozDenizli'de feci kaza! İftar yapmak için ekmek almaya giden adam evine bir daha dönemedi - GündemDenizli'de feci kaza! İftar yapmak için ekmek almaya giden adam evine bir daha dönemediAnkara-Tatvan turistik treni sefere başlıyor - GündemAnkara-Tatvan turistik treni sefere başlıyorKafede başladı, caddeye taştı! Kavgayı kimse ayıramadı, o anlar kamerada - GündemKafede başladı, caddeye taştı!Türkiye 18 Mart destanını 109. defa coşkuyla kutluyor - GündemTürkiye 18 Mart destanını 109. defa coşkuyla kutluyorİstanbul'da kafe önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Gündemİstanbul'da kafe önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralıMersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - GündemMersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandıÇetelere 'MAHZEN' darbesi! Üç suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var - GündemÇetelere 'MAHZEN' darbesi! Üç suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı varBoş araziden dumanlar yükseldi: Otomobil cayır cayır yandı - GündemBoş araziden dumanlar yükseldi: Ne olduğunu anlayamadılar
Sonraki Haber Yükleniyor...