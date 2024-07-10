ORC Araştırma sordu, ilk 5 isim belli oldu! İşte en çok beğenilen bakanlar...

ORC Araştırma, 1-7 Haziran tarihleri arasında vatandaşlara "En beğendiğiniz bakanlar hangileri?" sorusunu yöneltti. Araştırmanın sonucuna göre en beğenilen bakan Ali Yerlikaya oldu. İşte araştırmada yer alan diğer bakanlar...

ORC Araştırma, 1-7 Haziran tarihleri arasında 8 bin 920 kişiyle görüştü ve yaptığı araştırmada katılımcılara, "En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusunu yöneltti.

İLK SIRADA YERLİKAYA VAR

Şirket, dikkat çeken anketin sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde yapılan ankette ilk sırada yer alan isim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Bakan Yerlikaya yüzde 47,8'lik oranla birinci sırada yer aldı. Bakan Yerlikaya'yı yüzde 43,1'lik oranla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan takip etti.

İŞTE LİSTEDE YER ALAN DİĞER BAKANLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yüzde 41,8'lik oranla üçüncü sırada yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 41,4'lik oranla dördüncü sırada bulunuyor.

Araştırmaya göre yüzde 40,6'lık oranıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise kabinenin en beğenilen beşinci bakanı oldu.