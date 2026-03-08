Ordu’nun bazı ilçelerinde etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan belirli gruplar da idari izinli sayılacak.

Ordu Valiliği, şehirde günlerdir devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında ve Gölköy ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Kar yağışı ve yollardaki buzlanmanın bu kararda etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe giden kadın çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

