Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda sıcak hava dalgaları, ani sel baskınları, orman yangınları ve su sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Bu yıl etkisini artırması beklenen 'Süper El Nino' nedeniyle aşırı hava olaylarının hem sıklığının hem de şiddetinin artacağını belirten Şen, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda zorlu bir meteorolojik süreçle karşı karşıya kalabileceğini belirterek sıcak hava dalgaları, ani su baskınları, orman yangınları ve kuraklık riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Şen, önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye genelinde etkili olacak geniş çaplı ve sistemli bir yağış beklenmediğini ifade etti. Ancak Niğde'de yaşanan sel felaketine benzer şekilde, kısa sürede yüksek miktarda yağış bırakan lokal sağanakların görülebileceğini belirten Şen, bu tür yağışların ani su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYE YAKLAŞTI

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini kaydeden Şen, özellikle Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıktığını söyledi. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevresinde termometrelerin 36-37 dereceyi gördüğünü belirten Şen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşmaya başladığını ifade etti.

ORMAN YANGINLARI İÇİN KRİTİK UYARI

CNN Türk'e konuşan ve artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin de yükseldiğini belirten Şen, vatandaşların özellikle yaz aylarında çok daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Şen, nem oranlarının henüz kritik seviyelere gerilemediğini ancak yangın tehlikesinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

"SÜPER EL NİNO ETKİSİ BEKLENENDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

Bu yıl dünyanın güçlü bir Süper El Nino sürecine girdiğini belirten Şen, haziran ayı verilerinin El Nino'nun beklenen gücünün yaklaşık üç katına ulaştığını gösterdiğini ifade etti. Bu durumun Avrupa, Güney Asya ve Avustralya başta olmak üzere birçok bölgede aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artıracağını söyledi.

Şen, Türkiye'de de süper hücre olarak bilinen tekil fırtına bulutlarının daha sık görülebileceğini belirterek, ani yağışlar, dolu ve sel olaylarında artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

"ASIL ETKİYİ TEMMUZDAN SONRA GÖRECEĞİZ"

Süper El Nino'nun etkilerinin henüz tam anlamıyla başlamadığını kaydeden Şen, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında risklerin çok daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Orhan Şen, "Şu anda yaşadıklarımız aslında zorlu sürecin fragmanı. Önümüzdeki aylarda orman yangınları ve ani su baskınları açısından çok daha dikkatli olmamız gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Şen'den korkutan uyarı: "Şu an yaşadıklarımız sadece fragman"

BARAJLAR İÇİN REHAVET UYARISI

Barajlardaki doluluk oranlarının yanıltıcı olabileceğini belirten Şen, özellikle büyük şehirlerde su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'da baraj doluluklarının yüzde 70'in altına gerilemeye başladığını ifade eden Şen, buharlaşma ve şebeke kayıpları nedeniyle mevcut suyun önemli bölümünün kullanılamadan kaybedildiğini söyledi.

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunan Şen, gereksiz su kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti.

YILAN, AKREP VE KENELERE DİKKAT

Aşırı sıcakların yalnızca insanları değil, yaban hayatını da etkilediğini ifade eden Şen, sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılan, akrep ve kene gibi canlıların yerleşim alanlarında daha sık görülebileceğini söyledi.

Şen, vatandaşların resmi meteorolojik uyarıları takip etmesi gerektiğini belirterek, sosyal medyada yayılan asılsız hava tahminlerine itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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