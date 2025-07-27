Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Belediyelerin görevleri de ormancıya kaldı

Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Belediyelerin görevleri de ormancıya kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Belediyelerin görevleri de ormancıya kaldı
Orman Yangınları, Belediyeler, TMMOB, Orman Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, gazetemize orman yangınlarıyla mücadelede başarısız olunduğuna yönelik kasıtlı iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkyılmaz, “Cumhuriyetin en güçlü hava filosu kuruldu. Kara, makine ekipmanlarımız makul seviyede. Ancak, kırsalda belediyelerin müdahale etmesi gereken yangınlara da ormancılar gidiyor. Sıkıntı budur.” dedi.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, gazetemize orman yangınlarıyla mücadelede başarısız olunduğuna yönelik kasıtlı iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Belediyelerin görevleri de ormancıya kaldı - 1. Resim

Orman Genel Müdürlüğünün hava, makine-ekipman ve kara kuvveti olmak üzere 3 ekiple yangınlarla mücadele ettiğini ve hiçbir şekilde yetersizliğinin söz konusu olmadığını hatırlatan Türkyılmaz “Bu 3 ekip içerisinde hava filosu, cumhuriyet dönemimizin en güçlü hava filosu hâline dönüştürüldü. Türkiye’nin yüzde 30’u ormanlarla kaplı. Hava filosunda kesinlikle bir yetersizlik yok. Yetersizliği değil, fazlalığı belki konuşulabilir. Kara, makine ekipmanları makul seviyede. İnsan kaynağı takviyesine ihtiyaç var” dedi

Kırsal kesimlerde çıkan yangınları söndürme işinin belediyelerde olduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, bu konuda belediyelerde yetersizliğin söz konusu olduğunu vurguladı. Türkyılmaz, “Belediyelerin kırsal alan yangınlarıyla mücadele için ne itfaiye teşkilatları ne de yeterli ekipleri var” diye konuştu.

Türkyılmaz şöyle devam etti:

Küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle kırsal alan yangınları Türkiye’nin ana gündemi olunca belediyelerimiz hiçbir mücadelede bulunamıyor. O nedenle yüzde 30’luk alandan sorumlu Orman Genel Müdürlüğü, yüzde 90’lık Türkiye coğrafyasındaki yangınlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Orman Genel Müdürlüğü kırsal kesimlerde böyle mücadeleye devam edecek olursa mevcut durumu tabii ki yetersiz kalır. Sıkıntı budur. Kırsal alandaki belediyeler bugüne kadar ihtiyaç oluşmadığı için yeteri kadar hazırlıklı olamadı. Belediyeler kırsal alan yangınına mücadele edecek alt yapıyı oluşturmak zorunda. Ya da bu iş, Orman Genel Müdürlüğüne bırakılacaksa, o zaman kurumun hava filosu, makine teçhizat ve insan kaynağı ona göre arttırılacak.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Belediyelerin görevleri de ormancıya kaldı - 2. Resim

RÜZGARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ

Eskişehir orman yangınıyla ilgili eleştirilere tepki gösteren Türkyılmaz “Akhisar’dayken bu acı haberi aldık. 24 işçimiz yangını söndürürken beklenmedik bir şekilde rüzgâr tam ters yöne dönüyor. İşçilerimizin her yanı ateşle çevreleniyor. 14 işçimiz sürünerek mağaraya girip kurtuluyor. 10’u kaçamıyor. Ne kadar tecrübeli olursanız olun, rüzgârın yön değiştirmesinin önüne geçmek mümkün değil. Evlatlarımızın bu yangında şehit olmalarını tecrübesizlik, eğitimsizlik gibi sebeplere bağlamak yanlış olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çevre Bakanlığı devreye giriyor! İş yeri açma ruhsatında belirsizlik gideriliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'daki yangında yürekler ağızlara geldi! Alevlerin arasından böyle kurtuldular - GündemAlevlerin arasından böyle kurtuldularBursa'da makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu! Vatandaşlar alevlerden koşarak kaçtı - GündemMakam araçları yanmaktan son anda kurtuldu!Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti! - GündemSüreyya Serdengeçti hayatını kaybetti!Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor! Yumaklı: Bugün 76 yangınla mücadele ettik - GündemBakan Yumaklı: Bugün 76 yangınla mücadele ettikKarabük'teki yangın karayoluna indi! Alevlerle savaş 4 gündür sürüyor - GündemKarabük'teki yangın karayoluna indi!En az 10 metre olacak, son tarih 2 Ağustos! İstanbul için kritik yangın kararı - GündemEn az 10 metre olacak, son tarih 2 Ağustos!
Sonraki Haber Yükleniyor...