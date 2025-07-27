Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Belediyelerin görevleri de ormancıya kaldı

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, gazetemize orman yangınlarıyla mücadelede başarısız olunduğuna yönelik kasıtlı iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkyılmaz, “Cumhuriyetin en güçlü hava filosu kuruldu. Kara, makine ekipmanlarımız makul seviyede. Ancak, kırsalda belediyelerin müdahale etmesi gereken yangınlara da ormancılar gidiyor. Sıkıntı budur.” dedi.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, gazetemize orman yangınlarıyla mücadelede başarısız olunduğuna yönelik kasıtlı iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğünün hava, makine-ekipman ve kara kuvveti olmak üzere 3 ekiple yangınlarla mücadele ettiğini ve hiçbir şekilde yetersizliğinin söz konusu olmadığını hatırlatan Türkyılmaz “Bu 3 ekip içerisinde hava filosu, cumhuriyet dönemimizin en güçlü hava filosu hâline dönüştürüldü. Türkiye’nin yüzde 30’u ormanlarla kaplı. Hava filosunda kesinlikle bir yetersizlik yok. Yetersizliği değil, fazlalığı belki konuşulabilir. Kara, makine ekipmanları makul seviyede. İnsan kaynağı takviyesine ihtiyaç var” dedi

Kırsal kesimlerde çıkan yangınları söndürme işinin belediyelerde olduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, bu konuda belediyelerde yetersizliğin söz konusu olduğunu vurguladı. Türkyılmaz, “Belediyelerin kırsal alan yangınlarıyla mücadele için ne itfaiye teşkilatları ne de yeterli ekipleri var” diye konuştu.

Türkyılmaz şöyle devam etti:

Küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle kırsal alan yangınları Türkiye’nin ana gündemi olunca belediyelerimiz hiçbir mücadelede bulunamıyor. O nedenle yüzde 30’luk alandan sorumlu Orman Genel Müdürlüğü, yüzde 90’lık Türkiye coğrafyasındaki yangınlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Orman Genel Müdürlüğü kırsal kesimlerde böyle mücadeleye devam edecek olursa mevcut durumu tabii ki yetersiz kalır. Sıkıntı budur. Kırsal alandaki belediyeler bugüne kadar ihtiyaç oluşmadığı için yeteri kadar hazırlıklı olamadı. Belediyeler kırsal alan yangınına mücadele edecek alt yapıyı oluşturmak zorunda. Ya da bu iş, Orman Genel Müdürlüğüne bırakılacaksa, o zaman kurumun hava filosu, makine teçhizat ve insan kaynağı ona göre arttırılacak.

RÜZGARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ

Eskişehir orman yangınıyla ilgili eleştirilere tepki gösteren Türkyılmaz “Akhisar’dayken bu acı haberi aldık. 24 işçimiz yangını söndürürken beklenmedik bir şekilde rüzgâr tam ters yöne dönüyor. İşçilerimizin her yanı ateşle çevreleniyor. 14 işçimiz sürünerek mağaraya girip kurtuluyor. 10’u kaçamıyor. Ne kadar tecrübeli olursanız olun, rüzgârın yön değiştirmesinin önüne geçmek mümkün değil. Evlatlarımızın bu yangında şehit olmalarını tecrübesizlik, eğitimsizlik gibi sebeplere bağlamak yanlış olur” ifadelerini kullandı.