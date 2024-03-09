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Ortaköy'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ortaköy&#039;de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ortaköy'de iki katlı bir iş yerinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken, alevlerin sardığı iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden olan Ortaköy'de günün erken saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alt katı hediyelik eşya dükkanı olan iş yerinin üst katı, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Alevlerin tüm binayı sardığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İstanbul Boğazı'nın kenarında yükselen dumanlar sonrası olay yerine gelen polisler, caddeyi şerit çekerek trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

İŞ YERLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken, binada bulunan iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Ortaköy'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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