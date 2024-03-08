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Esenyurt Mobilyacılar Çarşısı'nda yangın! Alevler kısa sürede söndürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt Koza Mahallesi Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü.

Esenyurt'ta bulunan Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda yangın paniği yaşandı. Saat 12.00 sularında bir iş yerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan alevler yükselirken etrafı yoğun duman kapladı.

ALEVLERE KISA SÜREDE MÜDAHALE

Paniğe neden olan yangın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.

Müdahalenin ardından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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