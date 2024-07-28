Osmaniye'de depremzedeler için kurulan konteyner çarşıda ilginç olay! İş yerine girenler içli köfte pişirip, yedi, içti, bulaşıkları yıkayıp gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derin yaralar açtığı Osmaniye'de kurulan konteyner çarşıda çeşitli hizmetler devam ediyor. Ev yemekleri yapan bir işletmecinin başına gelenleri herkesi şaşkına çevirdi. Önce oğlundan şüphelendiğini ancak sonradan olayın farkına vardığını söyleyen Nagihan Başaran, "Birileri içli köfteleri pişirmiş, yemiş, içecek içmiş ve bulaşıkları yıkayıp gitmiş" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en büyük hasar verdiği yerlerden biri de Osmaniye olmuştu. Osmaniye'de kurulan konteyner çarpıda ev yemekleri yapan bir iş yerinde ilginç şeyler yaşandı.

DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN KONTEYNER ÇARŞIDAKİ İÇLİ KÖFTELERİ YEDİLER

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremde iş yerleri yıkılan esnaflar için kurulan Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nda ev yemekleri yapan Nagihan Başaran'ın iş yerine yancı birileri girdi.

Sabah iş yerini açmak için gelen Başaran, kapının ve klimanın açık olduğunu fark etti. İş yerine oğlunun girdiğini düşünen Nagihan Başaran, oğlunu aradığında aslında iş yerine başka birilerinin girdiğini fark etti. İş yerini kontrol eden Başaran, dolapta bulunan içli köftelerin ve içeceklerin eksik olduğunu fark etti.

Çevredeki esnafın da iş yerlerinden bir şeylerin alındığını öğrenmesi üzerine Başaran, mutfak tezgahının yanında bulunan yıkanmış tava ve kaşıkları görünce şaşırdığını söyledi.

OĞLUNDAN ŞÜPHELENDİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Hayatında ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini söyleyen Nagihan Başaran, "İş yerime geldiğimde kapımın açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdim işte, oğlumu aradım. Acaba dedim hani oğlum mu geldi, o mu gitti falan diye. Sonra işte etrafa baktığımda dolapta içli köftelerimi çıkarmışlar, güzel kızartmışlar, yemişler, tavayı da yıkamışlar hatta." dedi.

Önce oğlundan şüphelendiğini anlatan Başaran, "Dolabı kontrol ettim içeceklerde eksiklik vardı. Ben önce oğlum yaptı sandım. Çok kızdım çocuğa, niye dedim klimayı açık bıraktın, kapıyı kilitlemedin, bu köfteyi niye yedin falan diye. Anne ben köfte falan yemedim, dükkana da gitmedim dedi. Esnaf komşularımızın dükkanlarına da yine aynı şekilde girilmiş. Onlardan da bir şeyler alınmış. Yani yemiş içmiş bir güzelce tavayı da yıkamış, tertemiz bir de böyle ters çevirmiş. İşte gerekli tedbirleri aldım, kapının kilitlerini değiştirdim. Böyle bir olay yaşadık." diyerek olayı anlattı.