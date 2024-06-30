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Otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Adana, Motosiklet Kazası, Güvenlik Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir motosiklet sürücüsünün yoldan çıkıp park halindeki lüks otomobile çarpması saniye saniye görüntülendi. Sürücü kazadan hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde gece Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan plakasız motosikletin sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bir türlü direksiyon hakimiyetini sağlayamayan sürücü park halindeki BMW marka otomobile çarpıp savruldu. Kazanın etkisiyle kısa süre yerde yatan sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp motosikletini de alarak olay yerinden uzaklaştı.

Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Lüks otomobilin sahibi ise araca çarparak zarar veren ve olay yerinden giden şahıstan şikayetçi oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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