Oyun oynarken bagajda mahsur kaldı! Küçük çocuğun durumu kritik
Adıyaman’da oyun oynarken park halindeki otomobilin bagajına giren ve içeride mahsur kalan 8 yaşındaki çocuk, havasız kaldı. Durumu fark edenlerin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 21131 Sokak içerisinde park halindeki bir otomobilin bagajına oyun amacıyla giren 8 yaşındaki Abdullah C. isimli çocuk, kendi imkanıyla çıkamayınca bagajda bir süre havasız kaldı.
DURUMU KRİTİK
Çocuğun hareketsiz olduğunu fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
