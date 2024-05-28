Oyun salonuna uzun namlulu saldırı! Vatandaşların açıklaması şoke etti

Şirinevler’de bir oyun salonuna yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin çevredeki vatandaşların görüşü alınırken yapılan açıklama "Yok artık" dedirtti. Bölgede bu tarz olayların sürekli yaşandığını belirten mahalle sakini korktuklarını da ile getirdi.

Şirinevler'de bulunan bir oyun salonu uzun namlulu silahla tarandı. Saldırının sebebi henüz bilinmezken 18 yaşındaki bir genç kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir oyun salonunda meydana gelen olay polis ekiplerini harekete geçirdi. Bir ay önce işe başlayan ve izinli olmasına rağmen arkadaşlarıyla birlikte kafeye oturmaya gelen 18 yaşındaki Eyüp Kara vuruldu. Saldırganlar olaydan kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

"SÜREKLİ OLUYOR"

Çocuğunu okula götürmek için bu sokağı kullandığını belirten Meltem Yiğit, "Burada her gün bu olaylar yaşanıyor. Biz okula gitmek için bu yolu kullanıyoruz. Artık yolumuzu değiştireceğiz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Dün yoktum ben olayı arkadaşlar söyledi. Şu an yine bu yolu kullanıyorum ama çocuğumu aldıktan sonra arka sokaktan evime döneceğim” dedi.

"UZUN NAMLULU SİLAHLA TARADILAR"

Saldırganları kaçarken gördüğünü belirten Hamza Şen, "Saldırganları kaçarken gördüm. Uzun namlulu silahla taradılar ama ben tam olarak olayı göremedim. Çocuk daha yeni işe başlamış” diye konuştu.