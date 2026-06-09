Mersin'de çocukların şiddet gördüğü gündüz bakımevine ilişkin davada mağdur çocukların aileleri konuştu. Velilerden biri “Engelli kızım, oyuncaklarını kafasına vuruyordu. Eşim sorduğunda 'Okulda öğretmenim de bu şekilde yapıyor' diyordu” dedi. İşte dehşete düşüren diğer ifadeler…

7 Şubat 2021'de Mersin’in Yenişehir ilçesinde yer alan özel gündüz bakımevinde çocuklara şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

5 yıl önce oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazında çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıkmış, özel gündüz bakımevinin 2 yetkilisi ve 3 öğretmeni hakkında "çocuğa karşı eziyet" suçundan dava açılmıştı.

Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, kurum yetkilisi S.K ile öğretmenler E.A, M.K. ve N.A katılmadı. Duruşmada mağdur çocukların aileleri ve tanıklar dinlendi.

“OYUNCAKLARIN KAFASINA VURUYORDU”

Olaydan sonra kızında davranış bozukluklularının ortaya çıktığını ifade eden çocuklardan R.S.K'nin babası M.A.K şöyle konuştu:

İddianameye konu ses kaydı ortaya çıktığı dönemlerde engelli kızım, uzun süre şiddet eğilimi gösterdi. Oyuncaklarını kafasına vuruyordu. Eşim neden böyle davrandığını sorduğunda 'Okulda öğretmenim de bu şekilde yapıyor' diyordu.

“YANAKLARI KIPKIRMIZIYDI”

A.T.K'nin babası M.E.K. ise şunları söyledi:

Çocuğum özel gereksinimli. Bir gün çocuğumu bakımevinden teslim aldığımda yanakları kıpkırmızıydı. Çocuğum gözleri büyümüş şekilde korkuyla bakıyordu. Ne olduğunu sorduğumda sanık R.H.K, 'Oğlunuzu çok sevdiğim için yanaklarını bugün fazla sıktım' dedi. Bizi geçiştirdi.

“OĞLUM TİTRİYORDU”

Anne Y.K. de oğlunun bakımevine giderken ağladığını belirterek, "Çocuğum bu okula gittikten sonra hassaslaştı. En küçük bağırmada bile titriyordu. Bu kreşten sonra farklı bir okula gitmeye başladığında 15 gün içinde okula alıştı" ifadesini kullandı.

“İLK KEZ O GÜN OLDU”

Tanık olarak dinlenen bakımevinin eski öğretmenlerinden A.P. çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürdü:

İşten ayrılırken bana kurumla ilgili dışarıya herhangi bir bilgi vermeyeceğime dair el yazısıyla bir şeyler imzalatıldı. Ben de bundan çekindiğim için o tarihte öğrencinin odaya götürüldüğünü annesine dahi anlatamadım. Çalıştığım süre boyunca böyle bir olay olmamıştı, ilk kez o gün oldu. Sanık R.H.K. her zaman sinirli değildi. Bazen melek gibi oluyor bazen de sinirli olduğu için bağırıyordu. Sanıklar yeri geldiği zaman çocuklara karşı şefkatliydi yeri geldiğinde de öfkeliydi.

Sanık R.H.K. ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını savundu, mahkeme duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 7 Şubat 2021'de Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir özel gündüz bakımevinde çocuklara şiddet uygulandığı iddiası üzerine idari soruşturma başlatılmış, velilerden Ş.D'nin 2 yaşındaki kızının oyuncak bebeğine gizlediği ses kayıt cihazında yapılan incelemede şiddet iddialarını destekleyen kayıtlara ulaşılmıştı.

Bunun üzerine aileler, kurum yetkilileri R.H.K. ve eşi S.K. ile öğretmenler E.A, M.K. ve N.A. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, kurumdaki güvenlik kamerasına ait görüntülerin iddiaları doğrulaması üzerine "tadilat" adı altında hizmetine ara veren gündüz bakımevinin faaliyetleri sonlandırılmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 5 sanık hakkında "çocuğa karşı eziyet" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ve bakımevindeki 15 çocuğun "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianame, Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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