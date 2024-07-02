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Özel Harekat'tan Kadıköy'de dükkan sahibini elindeki camla rehin alan kişiye film gibi operasyon

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadıköy, Rehine, Özel Harekat, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de bir dükkana giren şüpheli elindeki cam kırığıyla saldırıya geçti. Rehin alınan dükkan sahibini, olay yerine gelen Özel Harekat ekipleri kurtardı.

Kadıköy'de elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına giren bir şahıs, dükkan sahibini rehin aldı. Dükkan sahibi polis ekipleri tarafından kurtarılırken, cam parçasıyla boğazını kesmek isteyen vatandaş Özel Harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Özel Harekat'tan Kadıköy'de dükkan sahibini elindeki camla rehin alan kişiye film gibi operasyon - 1. Resim

DÜKKAN SAHİBİNİ REHİN ALDI

Olay, Kadıköy Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanında saat 12.00'de yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına girerek dükkan sahibi İsmail Danacı'yı rehin aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri rehin alınan dükkan sahibi İsmail Danacı'yı şahsın elinden aldı. Şahıs cam parçasını boğazına dayayarak kendini kesmek istedi.

Özel Harekat'tan Kadıköy'de dükkan sahibini elindeki camla rehin alan kişiye film gibi operasyon - 2. Resim

BOĞAZINA CAM PARÇASINI DAYADI

Polis ekipleri uzun bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahsı özel harekat polisi dükkana girerek gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmedi.

Mahalle esnafından Murat Baycan, "İleriden cam parçası alarak buraya geldi. Trafiği kilitledi. Boğazına cam parçasını dayadı. Kuruyemiş dükkanına girdi. Arkadaşı rehin aldı. Polis ekipleri tarafından arkadaş kurtarıldı" dedi.

Özel Harekat'tan Kadıköy'de dükkan sahibini elindeki camla rehin alan kişiye film gibi operasyon - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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