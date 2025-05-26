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Özel kalem ama şifreyi bilmiyor! Kadriye Kasapoğlu’ndan ikinci gözaltında garip ifadeler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özel kalem ama şifreyi bilmiyor! Kadriye Kasapoğlu’ndan ikinci gözaltında garip ifadeler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Özel Kalem Müdiresi Kadriye Kasapoğlu soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alındı. Kasapoğlu ifadesinde, Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen telefonu hatırlamadığını ve bu cihazla ilgili herhangi bir talimat vermediğini söyledi.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 4’üncü operasyonda ikinci kez gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdiresi Kadriye Kasapoğlu’nun Emniyet’te verdiği ifade ortaya çıktı. Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun ele geçirilen telefonu ile ilgili sorulara, şu cevabı verdi:

Ben bahse konu telefonu İBB Başkanı’mızın kullandığını hatırlamıyorum ve kendisinde bu cihazı görmedim. Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattın uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığını biliyorum.

Şu anda SIM kartının nerede olduğu hakkında bir fikrim yoktur. Bahse konu telefonun birçok çalışan tarafından kullanıldığından şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum, dolayısıyla şifresi hakkında fikrim yoktur.

Bu telefonun Bilgi İşlem Dairesine teslim edilmesi yönünde benim bir talimat vermişliğim de yoktur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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