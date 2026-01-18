Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde restorasyon süreci yeni bir aşamaya geçti. Kubbe pencereleri sökülürken, geçici çelik çatı ve kiriş montajları özgün dokuya zarar verilmeden titizlikle yürütülüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde kubbe pencere sökümü ve çelik kiriş montajının başladığını bildirdi. Camideki restorasyonda geçici çelik çatı imalatları sürüyor. Yapım süreci devam eden iç mekân çelik platformu ile kubbe üzerindeki geçici çelik üst örtü, kubbe pencerelerinden geçecek çelik kirişler vasıtasıyla birbirine bağlanacak.

Bağlantının sağlanabilmesi maksadıyla, Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda kubbelerde bulunan ve özgün olmadığı tespit edilen mermer pencerelerin itinalı söküm işlemlerine başlandı. Bu pencereler, numaralandırılarak sistemli şekilde istifleniyor. Çelik kirişler ile baza elemanlarının montaj faaliyetleri de titizlikle sürdürülüyor.

Uygulamalarda öncelik, özgün yüzeylerde koruma hassasiyeti gösterilerek çalışmaların tamamlanmasına veriliyor.

Kirişler için açılan pencere boşlukları, dış etkenlere karşı uygun koruma kapatma yöntemleriyle muhafaza altına alınıyor.

