Özgür Özel sahipsiz hayvanlar kanununu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan sahipsiz köpek düzenlemesine dair konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız" dedi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Günlerdir süren tartışmaların ardından yasalaşan kanun teklifinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİNE GİDECEK

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından kuliste basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özel, kanunun Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu, yaşam hakkını savunmadığını, bu nedenle Anayasa Mahkemesiyle ilgili süreci değerlendireceklerini belirtti.

Konuyla ilgili çalışacaklarını ifade eden Özel, "Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli. Özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk ve toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor" diyen Özel, Anayasa Mahkemesinin bundan vazgeçmesini ümit ettiğini söyledi.

"MUHALEFET, TOPLUMSAL DUYARLILIKLA BİRLEŞTİ"

Kanuna itiraz eden herkese, muhalefet milletvekili ve özellikle CHP grubuna teşekkür eden Özel, şöyle konuştu:

"Grubumuz iki buçuk aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyor, yanlışlara engel oluyor. Bu yasada eğer CHP grubunun üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötenazi geçip gitmişti. Muhalefet, toplumsal duyarlılıkla birleşti. Bir sürü geri adım oldu. Yasanın bütünü yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hal doğrudan katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı. Bunu görmek lazım."

"BELEDİYELERİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Özel, CHP'li belediyelerin asla bu kanuna uymayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yasama anlayışı sorumludur. Ama bizim belediyelerimiz üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yapmaya devam edecekler."