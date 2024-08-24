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Özgür Özel'den Türkiye gündemine oturan Hamas sözleri: Ben terör örgütü demedim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hamas hakkındaki sözleriyle bir kez daha gündem oldu. 2023'ün Ekim ayında Hamas için 'terör örgütüdür' diyen Özel, bugün katıldığı TV programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı TV programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce Hamas'ı hedef alarak 'terör örgütüdür' diyen Özel, bu kez farklı konuştu.

"HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR" DEMİŞTİ

26 Ekim 2023'te yaptığı basın toplantısında Hamas hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özel, terör örgütü olduklarını iddia etmişti.

Özel dikkat çeken açıklamalarında, "Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından son derece utanç verici. Hamas bir terör örgütüdür." ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: " 'HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DEMEDİM"

Ana muhalefet partisi lideri Özel, bugün HaberTürk'teki 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu.

Gazeteci Faruk Aksoy, CHP lideri Özel'e geçmişteki sözlerini hatırlattı. Hamas'a terör örgütü demediğini söyleyen Özel, "Hamas'a 'terör örgütü' demedim. 'Terör eylemleri yapıyor' dedim. Çünkü terör örgütü bir tanımlama" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Özgür Özel'den Türkiye gündemine oturan Hamas sözleri: Ben terör örgütü demedim - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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