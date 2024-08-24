Özgür Özel'den Türkiye gündemine oturan Hamas sözleri: Ben terör örgütü demedim

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Ağustos 2024 14:46 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme:

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hamas hakkındaki sözleriyle bir kez daha gündem oldu. 2023'ün Ekim ayında Hamas için 'terör örgütüdür' diyen Özel, bugün katıldığı TV programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.