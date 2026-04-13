Siyasi isimler bugün eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e selam vermeden geçip gitmesi cenazeye damga vurdu.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, geçtiğimiz hafta çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etmişti.

SİYASİLER CENAZEDE BULUŞTU

Cindoruk için bugün Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok siyasi isim katıldı.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'LE TOKALAŞMADI

Siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze töreninde ilginç anlar da yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun camiye geldiğinde Özel'in önünden selam vermeden geçtiği ve tokalaşmadıkları görüldü.

Bu detay, CHP'de mutlak butlan davası krizinin tansiyonu oldukça artırdığı şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'nun, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin'le ise bir süre sohbet ettiği görüldü. Tekin, Özgür Özel ve Özgür Çelik'le ise tokalaşmadı.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1955 yılında avukatlığa başladı. 17. Dönem Samsun, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17. başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.

16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Demokrat Parti 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, 3. turda 559 oy alarak partinin genel başkanlığına seçildi. Genel başkanlığa gelmesinin ardından, Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'nin birleşme sürecinde etkin rol aldı. İki parti 31 Ekim 2009 tarihinde Demokrat Parti çatısı altında bütünleşti ve Hüsamettin Cindoruk da bu bütünleşmenin başındaki isim oldu.

Siyasi kariyerini Demokrat Parti genel başkanı olarak sürdürdü ve Ocak 2011'e kadar bu görevde kaldı.

27 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmeye başlanan Onur Ödülü'nün ilkine layık görüldü.

