Adana’da bir markette raftaki parfümleri önce koklayan ardından cebine saklayarak çalan 2 hırsız, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin ifadelerinde "Hoşumuza gitti, o yüzden aldık. Pişmanız" dediği ortaya çıktı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 2 gün önce bir hırsızlık olayı yaşanmıştı. Levent Mahallesi'ndeki bir markete girip raflardaki parfümlere bakan 2 şüpheli, parfümü ellerine sıkıp önce koklayıp ardından çalmıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Parfüm çalan hırsızlardan pişkin savunma: Hoşumuza gitti aldık

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Marketten parfüm çalan şüphelilerin kimliklerinin İ.T. (20) ve arkadaşı S.U. (20), olduğu tespit edilmişti. Parfümlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Abdullah Şengil, durumu polise bildirmişti.

SERBEST KALDILAR

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan incelemede, söz konusu şüpheliler Levent Caddesi’nde yakalanmıştı. Üstlerinde çaldıkları parfümlerde bulunan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

“HOŞUMUZA GİTTİ ALDIK”

Şüpheliler kendilerini “Hoşumuza gitti, o yüzden aldık. Pişmanız" diyerek savundu.

