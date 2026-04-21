Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü T.Ö., uzun süreli kovalamacanın ardından kaza yapması sonucunda yakalandı. Polislere önce telefonunu daha sonra da kelepçeyi bahane ederek alkol testini reddeden T.Ö.'ye 685 bin TL idari para cezası yazıldı. T.Ö. alkol testini reddettiği için ehliyet başvurusunu 5 yıl sonra yapabilecek.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde ekipler, T.Ö. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarı yaptı. Polislerin yaptığı ihtara uymayarak kaçmaya başlayan T.Ö., uzun süren kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 6309. Sokak’ta kaza yapması sonucu yakalandı.

Polisten kaçamadı, 685 binlik oldu! Bir sonraki ehliyet başvurusu 5 yıl sonra

ALKOL TESTİNİ REDDETTİ

Ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen T.Ö. ekipler tarafından gözaltına alınarak, polis aracına bindirildi. Ekipler tarafından alkol testi yapılmak istenen T.Ö. önce telefonunu bahane edip daha sonra da kelepçesinin çözülmesini isteyerek alkol testini reddetti.

Polisten kaçamadı, 685 binlik oldu! Bir sonraki ehliyet başvurusu 5 yıl sonra

685 BİN TL CEZA KESİLDİ

T.Ö.’ye ‘dur ihtarına uymamak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘alkol testini reddetmek’ ve Trafiğin İlgili Maddelerince toplamda 685 bin TL idari para cezası yazıldı.

BİR SONRAKİ EHLİYET BAŞVURUSU 5 YIL SONRA

Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyeti bulunmayan T.Ö. alkol testini reddettiği için ehliyet başvurusunu 5 yıl sonra yapabilecek.

Polisten kaçamadı, 685 binlik oldu! Bir sonraki ehliyet başvurusu 5 yıl sonra

T.Ö. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan hakkında adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

