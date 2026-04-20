Nevşehir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu alkollü sürücü, kontrol için araçtan indikten sonra kaçarak izini kaybettirdi. Kimliği tespit edilen sürücüye 205 bin lira ceza uygulandı.

Nevşehir'de merkeze bağlı Nar beldesindeki bağ evleri mevkiinde, bölgede devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü Alparslan İ.'nin alkollü olduğunu fark eden ekipler işlem yapılması için trafik ekiplerini çağırdı. Bu arada sürücü yanındaki arkadaşını ve aracını bırakıp kaçarak izini kaybettirdi.

205 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler bölgede geniş çaplı arama yapmasına rağmen sürücüyü bulunamadı. Kimliği tespit edilen alkollü sürücüye 205 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 60 gün el konuldu. Otomobili de 60 gün trafikten men edilirken sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

