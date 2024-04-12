Polisten kaçtı, yakalanacağını anlayınca hayatının hatasını yaptı

Burdur’da polisin dur ikazına uymayıp kaçan alkollü sürücü, kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca kendini araçtan atıp koşmaya başladı. Bu sırada yaralanan şahsa 7 bin TL para cezası kesildi.

Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan R.E. idaresindeki 34 HJC 28 plakalı otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede devriye halinde olan trafik ekipleri Gazi Caddesi üzerinde araca denk gelince “dur” ikazında bulundu.

KAÇARKEN YARALANDI

Polislerin ikazına uymayan sürücü R.A. kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren kovalamaca sonunda Milli Egemenlik Caddesi üzerinde otomobil polis ekipleri tarafından kıstırılınca R.E. otomobilden inip yaya olarak kaçmaya başladı. Bu esnada dengesini kaybeden R.E. yere düşerek yüzünden yaralandı.

Yakalanan sürücünün yapılan kontrollerde 1.80 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü R.E.'ye alkollü araç kullanmak, dur ikazına uymamak suçlarından toplamda 7 bin 945 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu. R.E. ise önce Burdur Devlet Hastanesi’ne oradan da polis merkezine götürüldü.