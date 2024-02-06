AFAD, Marmara depremini işaret edip açıkladı: Tsunami tehlikesi var!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gözler beklenen Marmara depremine çevirildi. İstanbul genelinde çalışmalar hız kazanırken AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'dan önemli bir açıklama geldi. Tatar olası depremde İstanbul'da tsunami beklendiğini belirterek çalışmaların bu yönde de yoğunlaştığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili yıkıp geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1 yıl geçti. 50 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz depremin ardından, beklenen Marmara depremi için de aynı acıların yaşanmaması için harekete geçildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da İstanbul'daki deprem hazırlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BEKLENEN MARMARA DEPREMİNDE TSUNAMİ TEHLİKESİ

Beklenen Marmara depremine ilişkin çalışmaların tsunami beklentisine göre de yoğunlaştığını belirten Tatar, "Tarihsel depremlere baktığımızda bu depremlerin tsunami oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda Marmara içerisinde olacak bir depremde de tsunami olacağını öngörerek çalışmalar yapılıyor." dedi.

GÖZLEM İSTASYONLARI ARTIRILACAK

Bunun için Marmara ve diğer kıyılarda tsunami gözlem istasyonları kurulduğunu hatırlatan Tatar, "Bu önemli bir çalışma. Çok fazla çalışma var ama bunları daha da artırtmamız gerekir" dedi.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin önemli bilgiler paylaşan Tatar, 570 kilometrelik bir yüzey kırığı meydana geldiğini hatırlattı.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR DEPREM"

9 saat arayla 7 farklı fay parçasının kırıldığını belirten Tatar, "Dünyanın bir başka ülkesinde örneği olmayan karada oluşmuş en büyük deprem. Ülkenin yüzölçümünün yüzde 20'lik bir bölümü. 14 milyon diyoruz ama diğer çeperlerindeki 18 ili de saydığımızda yaklaşık 20 milyon insanın doğrudan etkilendiği ama sosyolojik olarak 85 milyon insanın büyük bir acı, büyük bir travma yaşadığı bir deprem serisinden bahsediyoruz." diye konuştu.

Dağıtıma hazır 46 bin konutun teslim süreçlerinin 2 Şubat'tan itibaren başladığını anımsatan Tatar, bölgede konut üretiminin devam ettiğini ve 200 bin civarı konutun hazır hale getirilerek vatandaşlara teslim edileceğini kaydetti.