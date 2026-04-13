Propaganda savaşı! Hedef Türkiye’yi zayıflatmak...
İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına tepki büyüyor. Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner konu ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Erkiner, “Bu söylemler kara propagandadan ibaret. Amaç Türkiye’yi hedef almak ve zayıflatmak.” dedi.
Yeşim Eraslan / ANKARA - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin sözlerini gazetemize değerlendiren Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner “Aslında o kadar boş bir iftira atıyor ki cevap vermeye bile gerek yok” dedi.
Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a tepki yağdı! Etiketlediği 3 isimden cevap geldi
Erkiner şunları söyledi: Türkiye’nin İsrail’e yönelik tanımlamaları karşısında kara propaganda yapmaya başladılar ve söylem saldırısı yönelttiler. Türkiye’yi katliamcı olarak göstermeye çalışıyorlar. Etnik, bölücü ve ayrılıkçı terörün Türkiye’ye saldırmasını, Türkiye’nin bu terörle uğraşıyor olmasını, başının belada olmasını ve bu istikamette zayıflamasını ve güçlük yaşamasını temenni ediyorlar. ‘Bize kimse bir şey yapamaz’ derken karşılarına Türkiye çıkıyor. O zaman işte başlıyorlar iftiralara. Terörün, bölücülüğün kim tarafından arzu edildiği çok net bir şekilde ortada.
İsrail'in skandal idam kararına Erdoğan'dan sert tepki: Hitler'den bir farkı var mı?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Soykırım destekçisi Bakan Katz paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı, İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor." ifadelerini kullandı.
Katz, iftira dolu paylaşımının devamında ise, "Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas'taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail’i soykırımla suçluyor. İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan'ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur." dedi.