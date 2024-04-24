Refüjde feci kaza: Kağıt gibi katlandı

Konya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki çelik bariyere çarptı. Feci kazada otomobil kağıt gibi katlandı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Serdar Kartal (34) idaresindeki otomobil, Konya-Ankara kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin kağıt gibi katlandığı kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kardelen Tufan (21) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.