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Refüjde feci kaza: Kağıt gibi katlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Refüjde feci kaza: Kağıt gibi katlandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki çelik bariyere çarptı. Feci kazada otomobil kağıt gibi katlandı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Serdar Kartal (34) idaresindeki otomobil, Konya-Ankara kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin kağıt gibi katlandığı kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kardelen Tufan (21) yaralandı.

Refüjde feci kaza: Kağıt gibi katlandı - 1. Resim

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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