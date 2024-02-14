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    • Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Resmi Gazete&#039;de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML ile bağlantılı 11 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Mal Varlığının Dondurulması Kararı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı terör örgütleriyle bağlantılı gerçek kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

    Karara göre, mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle:

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
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