Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Şubat 2024 09:42 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 09:51 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML ile bağlantılı 11 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.