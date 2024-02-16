Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 kişinin mal varlığının dondurulma kararı kaldırıldı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
9 kişi hakkında mal varlığı dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de bazı kişiler hakkında mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar yayımlandı.
Karara göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3 fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı.
Mal varlığının dondurulması kararı kaldırılan kişiler şöyle: Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal ve Fırat Özgür.