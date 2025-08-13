Rezan Epözdemir'in 35 milyon TL'lik Maybach'ına el konuldu!

Ünlü avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos pazar günü gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, dün gözaltı süresi uzatılan Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

35 MİLYONLUK LÜKS ARACINA EL KONULDU

Epözdemir hakkındaki soruşturma sürerken, bugün Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Küçük, Rezan Epözdemir'in 35 milyon TL değerindeki lüks aracına el konulduğunu ve aracındaki çakarın da korsan olduğunu yazdı.

"Rezan Epözdemir’in 35 milyon TL değerindeki Mercedes Maybach arabasına el konuldu. Bu arada araçtaki çakar korsanmış." ifadelerini kullanan Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'ndeki son iki köşe yazısını Rezan Epözdemir'e ayırmıştı. Küçük, "Bir avukatın trajik çöküşü" ve "Rezan Epözdemir’in tuhaf ilişkileri!" başlıklı yazılarda Epözdemir ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Cem Küçük’ün köşe yazılarında yer alan bilgilere göre, Epözdemir’in özellikle Bakırköy Adliyesi’nde bazı savcı ve hakimlerle “tuhaf ilişkiler” kurduğu iddia ediliyor. Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, Epözdemir’in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığını ve bu hesapları aktif olarak kullandığını belirledi. Bu kapsamda bazı kişiler ile bir savcı katibinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Küçük ayrıca, iş insanı Ahmet Saçaklı’ya ait milyonlarca dolarlık mal varlığına “hukuk yoluyla el konulduğu” iddialarını gündeme taşıdı. Epözdemir’in servetinin bir kısmını ailesinin üzerine yaptığı, kısa sürede elde edilen bu servetin kaynağının sorgulanması gerektiği de öne sürüldü.

Cem Küçük’ün ikinci yazısında, Epözdemir’in Cem Garipoğlu, Fatih Terim ve Pınar Gültekin davalarındaki rolü hatırlatılarak, bu davaları “kendi PR’ı için kullandığı” iddiasına yer verildi. Zamanla siyasi yorumculuk yapan Epözdemir’in, CHP ve HDP’li isimlerle ilişkiler kurduğu ve son yıllarda olağanüstü bir servet edindiği ifade edildi.

Epözdemir’in geçtiğimiz yıllarda oğlunun sünnet düğününü Zorlu Center’daki Raffles Otel’de yaptığı, bu tür etkinliklerin bedelinin 250 bin avrodan başladığı hatırlatıldı. Soruşturmada MASAK’ın da devreye girmesi gerektiğini savunan Küçük, Epözdemir’in hızlı yükselişinin “hızlı bir çöküşle” sonuçlandığını yazdı.

