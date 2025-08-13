Rezan Epözdemir'in 35 milyon TL'lik Maybach'ına el konuldu!
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, avukat Rezan Epözdemir’e ait 35 milyon TL değerindeki Mercedes Maybach marka araca el konulduğunu açıkladı. Küçük, “Araçtaki çakar da korsanmış” ifadelerini kullandı.
Ünlü avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos pazar günü gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, dün gözaltı süresi uzatılan Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.
35 MİLYONLUK LÜKS ARACINA EL KONULDU
Epözdemir hakkındaki soruşturma sürerken, bugün Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
X hesabından bir paylaşım yapan Küçük, Rezan Epözdemir'in 35 milyon TL değerindeki lüks aracına el konulduğunu ve aracındaki çakarın da korsan olduğunu yazdı.
"Rezan Epözdemir’in 35 milyon TL değerindeki Mercedes Maybach arabasına el konuldu. Bu arada araçtaki çakar korsanmış." ifadelerini kullanan Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'ndeki son iki köşe yazısını Rezan Epözdemir'e ayırmıştı. Küçük, "Bir avukatın trajik çöküşü" ve "Rezan Epözdemir’in tuhaf ilişkileri!" başlıklı yazılarda Epözdemir ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Cem Küçük’ün köşe yazılarında yer alan bilgilere göre, Epözdemir’in özellikle Bakırköy Adliyesi’nde bazı savcı ve hakimlerle “tuhaf ilişkiler” kurduğu iddia ediliyor. Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, Epözdemir’in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığını ve bu hesapları aktif olarak kullandığını belirledi. Bu kapsamda bazı kişiler ile bir savcı katibinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Küçük ayrıca, iş insanı Ahmet Saçaklı’ya ait milyonlarca dolarlık mal varlığına “hukuk yoluyla el konulduğu” iddialarını gündeme taşıdı. Epözdemir’in servetinin bir kısmını ailesinin üzerine yaptığı, kısa sürede elde edilen bu servetin kaynağının sorgulanması gerektiği de öne sürüldü.
Cem Küçük’ün ikinci yazısında, Epözdemir’in Cem Garipoğlu, Fatih Terim ve Pınar Gültekin davalarındaki rolü hatırlatılarak, bu davaları “kendi PR’ı için kullandığı” iddiasına yer verildi. Zamanla siyasi yorumculuk yapan Epözdemir’in, CHP ve HDP’li isimlerle ilişkiler kurduğu ve son yıllarda olağanüstü bir servet edindiği ifade edildi.
Epözdemir’in geçtiğimiz yıllarda oğlunun sünnet düğününü Zorlu Center’daki Raffles Otel’de yaptığı, bu tür etkinliklerin bedelinin 250 bin avrodan başladığı hatırlatıldı. Soruşturmada MASAK’ın da devreye girmesi gerektiğini savunan Küçük, Epözdemir’in hızlı yükselişinin “hızlı bir çöküşle” sonuçlandığını yazdı.
RÜŞVET İDDİALARI VE HTS KAYITLARI
Öte yandan, soruşturma dosyasında, tanık A.D'nin ifadesine göre, avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğundan soruşturma izni alınması için dosyanın ayrıldığı öğrenildi.
Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıkları, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de tanık A.D'nin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğüne dair iddianın bulunduğu belirtildi.
İddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği ve C.Ç'nin 8 Temmuz 2021'de A.D'nin adresine gittiği, ardından Epözdemir ile ortak baz verdiği tespiti aktarıldı. Ayrıca yapılan arama işleminde biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği kaydedildi.
C.Ç. ve Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021'de gece saatlerinde ortak baz verdikleri dikkate alındığında, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın C.Ç'de kalması karşılığında Epözdemir'e bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu ifade edildi.
Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulandı.