Van'da kaybolan ve bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün ardından yapılan DNA karşılaştırmalarında, cenazeyle temas etmiş olabilecek 134 kişiden elde edilen örnekler Kabaiş'in vücudundaki DNA ile eşleşmedi. Raporda bulaş ihtimali tamamen dışlanarak soruşturma daha da derinleştirildi.

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı cenazeyle temas etmiş olabilecek kişilerin DNA profillerinin karşılaştırılmasını istemişti.

Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin yaptığı araştırmada 134 kişiden DNA alınmıştı. Van Barosu, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla ilgili bilgilendirme yaptı. Raporda bu kişiler arasında otopsi ekibi, cenazenin taşınmasında görev alanlar ve üniversite çevresinden kişiler olduğu ve yapılan karşılaştırmalarda Kabaiş’in vücudunda bulunan iki DNA örneğinin bu kişilerden hiçbiriyle eşleşmediği tespit edildi.

Yapılan incelemeye dair sonuç raporunda bulunan "İlgili olmayan kişilerin teması ile bir bulaş tespit edilmediğinin anlaşıldığı, dolayısıyla bu aşamada bulaş ihtimalinin de dışlanmış olduğu'' tespitine yer verildi. Bu raporla “bulaş ihtimali” tamamen ortadan kaldırılmış oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaybolmuş, 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Cesedi Van Adli Tıp Kurumu'nda ön otopsi yapıldıktan sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, cenazesi 16 Ekim’de Diyarbakır’da toprağa verilmişti.

