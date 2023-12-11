Roma dönemine ait kemer depremle yerle bir oldu, geriye devasa kayalar kaldı

11 Aralık 2023 09:31 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:57

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş depremlerinin en büyük yıkıma uğrattığı illerden olan Hatay’da birçok tarihi bina ve yapı yok oldu. Trajan Su Kemerlerinin Esenbulak Mahallesi mevkiindeki kısmı da depremde tamamen yıkılanlardan oldu. Yıkılan tarihi su kemerinden geriye kopan devasa kaya parçaları kaldı.

Su kemeri, 2’nci yüzyıl Roma dönemine ait bir yapıydı. 13.’üncü Roma İmparatoru Trajan tarafından yapılan su kemeri, kentte su getirmek amacıyla yapılmıştı. 6 Şubat depremleri, devasa taşlarla yapılan Trajan Su Kemer’ini yok etti. Su kemerinden geriye bazı büyük kaya parçaları kaldı.

“GERİYE BU KAYA PARÇALARI KALDI”

Su kemeri depremde yıkıldığını belirten vatandaş Esad Kabarcıklı, buradaki köprünün daha önceden yıkıldığını belirterek “Buradaki su kemeri bu depremde yıkıldı. Diğer köprüde yıkılalı baya zaman oldu. Su kemerinin altına yıkılmaması için demir korkuluklar koymuşlardı ama bu depremde yıkıldı. Kaya parçalarının bazıları dereye düştü. Geriye bu kaya parçaları kaldı” dedi.

“YUKARIDA KÜÇÜK BİR SU KEMERİ KALDI AMA O DA DEPREMDE YIKILDI”

Atalarımızın anlattıklarına göre su kemeri çok eskiden kalma bir yapı olduğuna dikkat çeken Naim Altındağ, Osmanlı’dan daha eskiye dayandığını belirterek “Bu su kemeri vasıtasıyla Antakya’ya su götürüldü. Şelaleden akan suyu cazibe olarak Antakya’ya aktarılıyordu. Depremde su kemerinin bir kısmı yıkıldı. Daha öncede orada bir köprü vardı. Köprü bundan 15 ila 20 yıl önce kar yağdığında yıkıldı. Geriye yukarıda küçük bir su kemeri kaldı. O da depremde yıkıldı” ifadelerini kullandı.