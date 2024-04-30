Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sağanağın ardından dolu vurdu, Meteoroloji bir kez daha uyardı

Sağanağın ardından dolu vurdu, Meteoroloji bir kez daha uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sağanağın ardından dolu vurdu, Meteoroloji bir kez daha uyardı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karabük'te sağanağın ardından etkili olan dolu hayatı felç etti. Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı, Meteoroloji'den ise yeni uyarı geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İnşaat malzemeleri satan bir esnaf, akıntıya kapılan eşyalarını toplamakta güçlük çekti.

Belediye ekipleri, akıntıyla gelerek rögarları tıkayan malzemeleri temizledi.

Sağanağın ardından dolu vurdu, Meteoroloji bir kez daha uyardı - 1. Resim

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Bir süre sonra sağanağın, yerini doluya bıraktığı ilçede, yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Süper Lig ekibinden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye destek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yer: Erzincan! Mantar toplamaya gitti, dehşeti yaşadı - GündemYer: Erzincan! Mantar toplamaya gitti, dehşeti yaşadıBakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde düzenlenen SİBERGÖZ-36 operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı - GündemBakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde dev operasyonYunanistan'ın, Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması artık 10 ada için geçerli olacak - GündemKapıda vize uygulamasına 5 ada daha dahil edildiİliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı - Gündemİliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandıBodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı - GündemSahile beyaz kum döken işletmeye para cezasıMeteoroloji'den 21 kent için kırmızı ve turuncu kodlu uyarı - GündemKırmızı ve turuncu kodlu alarm! 21 kent için uyarı yapıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...