Sağanağın ardından dolu vurdu, Meteoroloji bir kez daha uyardı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Karabük'te sağanağın ardından etkili olan dolu hayatı felç etti. Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı, Meteoroloji'den ise yeni uyarı geldi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İnşaat malzemeleri satan bir esnaf, akıntıya kapılan eşyalarını toplamakta güçlük çekti.
Belediye ekipleri, akıntıyla gelerek rögarları tıkayan malzemeleri temizledi.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI
Bir süre sonra sağanağın, yerini doluya bıraktığı ilçede, yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı