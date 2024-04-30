Sağanağın ardından dolu vurdu, Meteoroloji bir kez daha uyardı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Nisan 2024 19:07 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 19:08 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Karabük'te sağanağın ardından etkili olan dolu hayatı felç etti. Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı, Meteoroloji'den ise yeni uyarı geldi.