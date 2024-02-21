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    Sağlıkta 27 bin sözleşmeli personel alımı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sağlıkta 27 bin sözleşmeli personel alımı
    Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere toplam 27 bin sözleşmeli personel alacak. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihlerinde başvuru yapabilecek.

    Sağlık Bakanlığı, 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alımı için ilana çıktı. Adaylar 21-28 Şubat tarihlerinde başvuru yapabilecek, yerleştirmeler ise KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

    "Sağlık Bakanlığından:

    1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27.000 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

    2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

    3. Adaylar tercihlerini 21 Şubat 2024 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

    4. Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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