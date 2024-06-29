Sağmalcılar Viyadüğü'nde yol bakım çalışması! 10 gün kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağmalcılar Viyadüğü'nde yol bakım çalışması başlattı. Viyadüğün Aksaray yönü, 10 gün boyunca 23.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

İBB'nin Adalar'a getirdiği 10 minibüse tepkiler çığ gibi büyüyor

İBB'nin Adalar'a getirdiği 10 minibüse tepkiler çığ gibi büyüyor

Sağmalcılar Viyadüğü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından genleşme derzini yenilemek için çalışma başlatıldı.

İBB tarafından yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılırken, ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.