Sağmalcılar Viyadüğü'nde yol bakım çalışması! 10 gün kapalı olacak
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağmalcılar Viyadüğü'nde yol bakım çalışması başlattı. Viyadüğün Aksaray yönü, 10 gün boyunca 23.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.
Sağmalcılar Viyadüğü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından genleşme derzini yenilemek için çalışma başlatıldı.
İBB tarafından yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılırken, ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı