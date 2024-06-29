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Sağmalcılar Viyadüğü'nde yol bakım çalışması! 10 gün kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aksaray, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağmalcılar Viyadüğü'nde yol bakım çalışması başlattı. Viyadüğün Aksaray yönü, 10 gün boyunca 23.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından genleşme derzini yenilemek için çalışma başlatıldı.

İBB tarafından yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılırken, ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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