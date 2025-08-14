Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahilde yürüyenler korkunç manzarayla karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'in Erdemli ilçesinde sahile yakın noktada yürüyüş yolunda 37 yaşındaki bir erkek şahsa ait ceset bulundu.

Dün ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Binali Yıldırım Caddesi'nin son kısmında yer alan sahil kenarında alınan bilgiye göre, yürüyüş yolundan geçenler yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Merkez bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk etti. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan kimlik tespitinde ölen şahsın 38 yaşındaki Enis Ç. olduğu belirlendi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

