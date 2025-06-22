Sahile terör sarmalı! Komplonun stratejisi Kandil-KCK tarafından belirlendi

Turizm bölgelerinde yaşanan çirkin görüntülerin arkasında terör örgüt PKK’nın olduğu istihbarat raporlarına girdi. Türkiye’nin imajını zedelemek ve örgüte gelir sağlamak için sabotaj çalışması yapıldığı ortaya çıktı.

YILMAZ BİLGEN - Bodrum ve Marmaris gibi turizmin kalbi olan ilçelerde yaşanan çirkin görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, devlet kirli oyuna geçit vermedi. Konuyla ilgili hazırlanan raporlar PKK ve bileşeni terör yapılanmalarının olaylarda ciddi etkisinin olduğu yönünde. Bölgede yaşanan değişimi yakından takip eden Avukat Ayşenaz Çimen, terör örgütü PKK’nın 20 yıldan uzun süredir sahil ve turizme ilgisinin olduğunu ancak Hendek kalkışmasının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bütün stratejinin Kandil-KCK tarafından belirlenip, yönetildiğini kaydeden Çimen, şunları söyledi:

"O dönem yüzlerce terörist sahilde kurulan tesislerde kamufle oldu. KCK-Kandil kararı ile ciddi bütçeler ayrıldı ve örgüte bağlı isimlere turizm bölgelerinde başta otel, restoran, plaj, yat işletmeciliği görevi verildi. İnsan kaynağı konusunda da bazı yapılara görev verildi. Alanya, Çeşme, Didim, Bodrum, Marmaris, Ayvalık, Urla dâhil gözde beldeler için ekipler seçildi, ayrılan bütçelerle harekete geçildi. Örgüt elbette yaptığı yatırımlarla sonuç alma yöntemini seçmedi. Tehdit, şantaj, suikast, yangın ve benzeri sabotaj, adam kaçırma, işkence gibi metotlarla kısa sürede ciddi yol aldılar. Bu noktada önemli iç güvenlik zafiyeti olduğunu ve terör yapılanmasının bunu sonuna kadar istismar ettiğini yaşayarak gördük. Ayrıca bir yandan da yerel siyasi yönetimlere sızarak kirli plana siyasi destek de sağladılar."

AMAÇLARI ZARAR VERMEK

Avukat Ayşenaz Çimen, bu durumun güvenlik ve istihbarat raporlarına da yansıdığını ifade ederek “Türkiye’nin uluslararası vizyonuna zarar vermek ve turizmi sabote birincil hedef. Ayrıca örgüte gelir sağlamak, demografik değişime zemin hazırlama, ahlaki yozlaşma, teröre müzahir kişilere istihdam alanı açma, kamu otoritesini zayıf gösterme, mafyalaşma, toplumda tedirginliği artırma ve haksız rekabet gibi birçok alt başlık var. Temel motivasyon tüm sahili rehin almak, her hamle çok boyutlu bir taktik ve stratejinin ürünü. Öncelikle PKK’nın sahilde korku salması Türk, Kürt, Alman, İngiliz ve Yunan fark etmeksizin birçok ciddi yatırımcıyı sahilden uzaklaştırdı. Bir diğer ve hayati önem taşıyan icraat ise işletilen marinaları kullanarak sahip oldukları teknelerle sınırdan yapılan insan kaçakçılığı. FETÖ, PKK başta olmak üzere bu yol başlı başına terörist saklama ve kaçırma yöntemi olarak işlev görüyor. Yine gündelik hayattan uzak mekanlar aranan birçok terör suçlusunun ülkeyi terk etmese dahi yıllarca barınma mekanına dönüşüyor. Sahilde son dönem görülen ahlaksızlığın tamamı PKK komplosunun bir parçasıdır” diye konuştu.