Siirt’te sosyal medya üzerinden verdikleri "sahte araç satım" ilanıyla 4 kişiyi dolandıran ve 1 milyon lira haksız kazanç elde eden 2 şüpheli "Sazan Sarmalı Operasyonuyla" yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

1 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Yapılan çalışmalar sonucunda Facebook Marketplace isimli alışveriş platformu üzerinden "araç satım ilanı" içerikli sahte ilanlar oluşturularak, kamuoyunda "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle üçüncü kişilere ait araçların kendilerine aitmiş gibi gösterildiği, bu yöntemle 4 kişinin toplam 1 milyon TL tutarında dolandırıldığı belirlendi.

Sahte araç satım ilanıyla 1 milyon TL'lik dolandırıcılık! 2 kişi tutuklandı

ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak Y.K. ve E.K. isimli şüpheli şahıslar, Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

