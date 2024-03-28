Samanyolu'nun merkezinde! Kara delik ilk kez bu kadar net

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Mart 2024 12:09 - Güncelleme: 28 Mart 2024 12:15 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Samanyolu Galaksisi'ndeki süper kütleli kara deliğin net fotoğrafları yayınlandı. Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor. Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.