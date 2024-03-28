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Samanyolu'nun merkezinde! Kara delik ilk kez bu kadar net

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samanyolu&#039;nun merkezinde! Kara delik ilk kez bu kadar net

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samanyolu Galaksisi'ndeki süper kütleli kara deliğin net fotoğrafları yayınlandı. Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor. Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.

Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT), Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın net fotoğrafını paylaştı.

Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor.

Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.

Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor.

Samanyolu'nun merkezinde: Kara delik ilk kez bu kadar net! - 1. Resim

İLK KEZ 2019'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Kara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.

Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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