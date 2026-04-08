Samsun’da okulu basan bir veli sınıf kapısına dayanıp sınıf öğretmenine hakaret edip tehditler yağdırdı. Veli “Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Şimdi girerim, bağıracağım, okulu da ayağa kaldıracağım” dedi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu'nda korkunç bir olay yaşandı. Sınıf öğretmeni Selma Yavuz Şenel, ders saatinde sınıfına zorla girmek isteyen bir velinin saldırı girişimine maruz kaldı.

"SINIFI DEĞİŞTİRECEKSİN"

Kapıya dayanan veli "Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Şimdi girerim, bağıracağım, okulu da ayağa kaldıracağım. Diğer öğrenciler beni ilgilendirmiyor" diyerek sınıf kapısını tekmeledi.

"BANA BİR ŞEY FIRLATTI"

Çevredeki kişiler veliyi uzaklaştırmaya çalışırken, o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Olay anında sınıftaki öğrenciler korkudan gözyaşlarını tutamadı. Öğretmen Şenel, "Çocukların yanında yapılanı görüyor musunuz? Bana bir şey fırlattı" diyerek tepki gösterdi. Öğretmene hakaret ederek tehdit eden veli ise uzun süre sınıf kapısından ayrılmadı.

Korkunç anlar sonrasında eğitim camiası sendikaları, Mustafa Kemal İlkokulu önünde bir basın açıklaması yaptı.

"TEDBİRLER ALINMALI"

Murat Yavuz, sendikalar adına yaptığı açıklamada "Bugün ülkemizde hâlâ eğitim emekçileri sözlü ve fiziki saldırılara uğruyor. Okullara kadrolu görevliler atanmalı, önleyici tedbirler alınmalıdır" dedi.

Yavuz’un ardından meslektaşları da hakaret edilen öğretmen Selma Yavuz Şenel için okul önünde basın açıklaması yaptı. Olay hakkında hukuki süreç başlatıldı.

