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Şanghay-İstanbul seferini yapan uçak Samsun'a acil iniş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanghay-İstanbul seferini yapan uçak Samsun&#039;a acil iniş yaptı
Teknik Arıza, Acil İniş, Samsun, Şanghay, İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanghay'dan İstanbul'a doğru havalanan Çin Doğu Havayolları’na ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Samsun'a acil iniş yaptı.

Çin Doğu Havayolları’na (China Eastern Airlines) ait MU703 sefer sayılı Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı, Şanghay’dan İstanbul’a gitmek üzere havalandı.

Uçuş sırasında teknik bir arıza tespit edilmesi üzerine kaptan pilot, Samsun Çarşamba Havalimanı’na iniş kararı aldı. Yolcu uçağı sorunsuz şekilde Samsun’a iniş yaptı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından uçak, yolcularıyla birlikte İstanbul’a hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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