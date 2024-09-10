Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin hemen her sokağında başıboş sokak köpeği dehşeti artarak devam ediyor. Şanlıurfa'da köpeğin kovaladığı küçük çocuk aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk araçların altında ezilmekten sürücülerin refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Sokak köpekleri bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı.

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - 1. Resim

Kaldırımda yatan sokak köpeklerini gören çocuk, yola çıkıp yanlarından geçmek istedi. Temkinli bir şekilde yürüyen çocuğu gören köpeklerden biri, yerinden kalkarak çocuğa saldırdı. Kopekten kaçan çocuk, can havliyle yola doğru kaçtı. Sürücüler son anda durabildi Yola fırlayarak yere düşen çocuk, seyir halindeki aracın altında kalmaktan, sürücünün refleksi sayesinde son anda kurtuldu.

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - 2. Resim

SÜRÜCÜ SON ANDA FARK ETTİ

Ayağa kalkıp ezilmemek için kaçmaya çalışan çocuk, başka bir otomobilin altında ezilme tehlikesi de geçirdi. Çocuğu son anda fark eden sürücü, manevra yapıp hem çocuğun ezilmesinin önüne geçti, hem de köpeğin üzerine gidip çocuktan uzaklaştırdı.

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - 3. Resim

ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDU

Küçük çocuğun kaçarak uzaklaştığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sokağa çıkmaya korktuklarını söyleyen çocuklar, yetkililerden yardım isterken vatandaşlar da sokak köpeklerinin büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - 4. Resim

Sokaktan geçmeye korktuğunu söyleyen Şura Çelik isimli çocuk, ”Sokaktan her geçtiğimizde kopekler bize saldırıyor. Ondan dolayı çok korkuyoruz” dedi.

Hiçbir şey yapmalarına rağmen köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyen Enes Kaya, korktuklarını dile getirdi.

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
50 yıllık Koleksiyoner Emine Semra Erkan oyalarda saklanan mesajları anlattıİtalyan taraftarlar, İsrail-İtalya maçında İsrail ulusal marşını protesto etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da komşuların park kavgasında kan aktı - GündemKomşuların park tartışması savaşa döndüKaraman'da resmen yer yarıldı, vatandaşlar tedirgin: Artık sözün bittiği yerdeyiz - GündemResmen yer yarıldı, vatandaşlar tedirginBu kadarına da pes! Sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebeke çökertildi - GündemSahte pasaport ve vize hazırlayan çete çökertildiDöviz bürosundan çıkan adam hayatını şokunu yaşadı! Anbean kamerada - GündemDöviz bürosundan çıktığı an hayatını şokunu yaşadıNarin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu... Deliller kaybolur mu, ölüm sebebi nasıl belli olacak? - GündemDeliller kaybolur mu, ölüm sebebi nasıl belli olacak?İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez'i kirletme cezası - Gündemİzmir'deki kirliliğin sorumluları bulundu!
Sonraki Haber Yükleniyor...