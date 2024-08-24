Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Başıboş köpekler dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Başıboş köpekler dehşet saçtı! 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği başıboş köpek sorunu, her geçen gün can yakmaya devam ediyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım yaralandı.

Saldırı sırasında köpekler tarafından ayağından sürüklenen küçük kızı, o esnada yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada bir süre yoğun bakımda kalan çocuğun tedavisi sürüyor.

"YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ KURTARDI"

Elif Ada'nın babası Cengiz Yıldırım, kızına sahipsiz köpeklerin saldırdığını öğrendiğinde şok olduğunu belirterek, "Hiç aklına gelmiyor insanın. Onu duyunca artık elim ayağım, dizlerimin bağı çözüldü." dedi.

Kızının ablasıyla skuter sürdüğü sırada köpeklerin geldiğini, ablanın o sırada oturdukları binanın önüne doğru kaçtığını, hayvanların önlerinde kalan Elif'i tuttuklarını anlatan Yıldırım, "Yere yatırmışlar, sürüklüyorlarmış. Ablası da 'Elif Ada' diye bağırıyormuş. Binadakiler de o bağrışmaya çıkmışlar, herkes köpeğin çocuğu çektiğini görünce bağırmaya başlamış." diye konuştu.

Yoldan geçen bir vatandaşın olayı görmesi üzerine koşa koşa gelerek köpeklere taş fırlattığını dile getiren Yıldırım, kızının bu sayede köpeklerden kurtulduğunu ifade etti.

"CANININ YANDIĞINI SESİNDEN DUYUYORDUM"

Baba Cengiz Yıldırım, kızını hastanede gördüğünde halsiz bir şekilde uyuduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Bana tepki vermiyor ne konuşuyor ne de başka bir şey. Baygın ve solgun bakıyor. Pek bir şey söylemedi, hiç konuşmadı zaten. Ondan sonra da pansuman falan yaptılar. Yaparken bana 'çıkın' dediler ben de çıktım o sırada. Zaten canının yandığını sesinden duyuyordum."

Sokaktaki sahipsiz köpeklerin toplanmasını istediğini vurgulayan Yıldırım, "Sonuçta bugün benim kızımın başına gelen, başkasına artık ne olur ne biter bilmiyorum. Benim kızımın başına gelmeden önce burada kızın birini daha kovaladılar. Allah'tan eniştem zamanında geldi de kurtardı yani. Çocuk tek başına gidemiyor. Tek başına gidemedikten sonra, burada köpekler olduktan sonra ne işe yarar ki? Yani toplasınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Artık bu bir sorundan fazla olmaya başladı." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Hatice Ülger de mahallelerinde çok fazla köpeğin olduğunu söyledi.

Her taraftan köpeklerin geldiğini, kızının işe giderken korktuğunu belirten Ülger, 15-20 gün önce de engelli ablasına köpeklerin saldırdığını anlattı.

Ablasının saldırı sonucu tekerlekli sandalyesinden düştüğünü ifade eden Ülger, "Ablam buraya düştü. Ondan sonra ben koştum ama köpekler kaçtı. Sürekli burada yatıyorlar." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Demet Akalın MasterChef'teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Silahlı saldırıya uğrayan CHP'li Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti - GündemCHP'li isim hayatını kaybettiİstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde - Gündemİstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeÖzgür Özel'den Türkiye gündemine oturan Hamas sözleri: Ben terör örgütü demedim - GündemHamas hakkındaki sözleri olay oldu"Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı" iddiasını yalanladı - GündemYerlikaya'nın çarpıtılan sözlerine yalanlama!Boşanma aşamasındaki çiftin tartışması kanlı bitti! Genç kadın eşine kurşun yağdırdı - GündemGenç kadın eşine kurşun yağdırdıErzincan'da tır ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - GündemTır ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...