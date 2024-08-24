İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Havalimanı rekor üstüne rekor kırarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık İstatistik Raporu'na göre günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'daki en çok uçuşun yapıldığı havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı açıldığı günden itibaren her gün yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Avrupa Havacılık İstatistik Raporu'na göre en çok uçuşun yapıldığı İstanbul Havalimanı'nı 1428 uçuşla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı, 1412 uçuşla Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı takip etti.
Antalya Havalimanı da günlük 1034 uçuşla listede 7. sırada yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı