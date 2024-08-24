İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Ağustos 2024 14:50 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 14:54 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Havalimanı rekor üstüne rekor kırarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık İstatistik Raporu'na göre günlük ortalama 1510 uçuşla Avrupa'daki en çok uçuşun yapıldığı havalimanı oldu.