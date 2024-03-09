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Şanlıurfa'da terör operasyonu çok sayıda tutuklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da terör operasyonu çok sayıda tutuklama
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında DEM Parti yönetici ve üyelerinin de olduğu 17 şüpheli tutuklandı. 

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi Nazlı Binici ile 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayı ile bir doktor ve bir öğretmenin de bulunduğu 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

24 ADRESE OPERASYON

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ve Eyyübiye ile Suruç ilçelerindeki 24 adrese 6 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü PKK içerisinde 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında oldukları belirlenmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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