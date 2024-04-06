Şanlıurfa'daki 'otogar çatışması'nda ölü sayısı yükseldi

Şanlıurfa'da, şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

İddiaya göre, grup halinde otogara giren kişiler ile bilet satışı yapan firma çalışanları arasında alacak meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çıkan silah ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 10 kişi de yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Muhammet Deveci, bu sabah müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralanan 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.