Şap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

 Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle 13 mahallede hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Çobanisa Mahallesi'nde şap hastalığı tespit etti. Hastalıkla mücadele kapsamında ekipler çalışmalarını sürdürürken; Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklandı.

UYMAYANA YASAL İŞLEM YAPILACAK

Konu ile ilgili Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemiz Çobanisa Mahallesi'nde şap hastalığı çıkmış olup, hastalıkla mücadele kapsamında Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanacaktır. Yetiştiricilerimize ve hayvan alım-satımı yapan vatandaşlara duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

