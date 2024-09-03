Savcı Necip Cem İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i otopark çıkışı darbeden ve sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olan Erol Gök'ün ifadesi ortaya çıktı. Gök'ün, "Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum" dediği ve "Her şey bir anda oldu. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otoparktaki aracına giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında arkasında bulunan ve kornaya basan sürücüyü uyarmak istediği sırada yumruklu saldırıya uğramıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alınmış, firari şüpheli Erol Gök ise dün soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olmuştu. Tutuklanan şüpheli Erol Gök'ün hakimlik ifadesine ulaşıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Gök, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda 'pişman olduğunu' söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatımın adli tatilde olmasından dolayı gelemedim, bugün kendim geldim. Kızımın okulu başlayacak, bana ihtiyacı var.

Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı. Serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in otopark çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların Erol Gök ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheli T.T.İ toplanan yeni deliller doğrultusunda tekrar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli Erol Gök, dün soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olmuş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.