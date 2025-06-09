Şehir peş peşe sallandı, Naci Görür'ün sözleri akıllara geldi! "Bölge geriliyor..."

Kütahya'nın Simav ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler bölge halkında paniğe neden olurken, Prof. Dr. Naci Görür'ün 1 Mayıs'ta yaptığı kritik paylaşım bir kez daha gündeme geldi. Görür'ün, haftalar önce yaptığı tahmin doğru çıktı.

Kütahya'da peş peşe meydana gelen depremler bölge halkında paniğe neden olmaya devam ediyor. AFAD'ın son açıklamasına göre bugün saat 13.21’de Simav ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise yine Simav'da saat 03.05’te 3.4, saat 08.51'de ise 3.0 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydetti.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgeyle ilgili uyarılarını aylar önce yapmıştı. 1 Mayıs’ta Simav’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütahya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge kuzey-güney yönünde geriliyor."

Prof. Dr. Görür’ün 'gerilim artıyor' uyarısı, son yaşanan depremlerle doğrulanmış oldu.