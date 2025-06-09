Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şehir peş peşe sallandı, Naci Görür'ün sözleri akıllara geldi! "Bölge geriliyor..."

Şehir peş peşe sallandı, Naci Görür'ün sözleri akıllara geldi! "Bölge geriliyor..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şehir peş peşe sallandı, Naci Görür&#039;ün sözleri akıllara geldi! &quot;Bölge geriliyor...&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler bölge halkında paniğe neden olurken, Prof. Dr. Naci Görür'ün 1 Mayıs'ta yaptığı kritik paylaşım bir kez daha gündeme geldi. Görür'ün, haftalar önce yaptığı tahmin doğru çıktı.

Kütahya'da peş peşe meydana gelen depremler bölge halkında paniğe neden olmaya devam ediyor. AFAD'ın son açıklamasına göre bugün saat 13.21’de Simav ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise yine Simav'da saat 03.05’te 3.4, saat 08.51'de ise 3.0 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydetti.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgeyle ilgili uyarılarını aylar önce yapmıştı. 1 Mayıs’ta Simav’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütahya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge kuzey-güney yönünde geriliyor."

Prof. Dr. Görür’ün 'gerilim artıyor' uyarısı, son yaşanan depremlerle doğrulanmış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Moskova Borsası, Bitcoin endeksini yayınlamaya başlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a: Bu konuda ne kadar sert olursa arkasındayım - Gündem"Bu konuda ne kadar sert olursa arkasındayım"Karadeniz'de ilk! 2 milyar lirayı aşkın kazanç gelecek: 2500 kişi işe alınacak - GündemKaradeniz'de ilk! Tam 2 milyar lira...Kurtlar Vadisi tutkunları Üsküdar’a koştu! Gram altın detayı dikkat çekti - GündemKurtlar Vadisi tutkunları Üsküdar’a koştu! Altın detayı dikkat çektiNur Sena Düzgün'ün mezarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! "Buraya uygun değil..." - GündemGenç kızın mezar yerini değiştirdilerTürkiye'ye teşekkür mektubu gibi konuşma! 13 yıllık misafir Suriye'ye dönüyor - GündemTürkiye'ye teşekkür mektubu gibi konuşma!Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu! Can kaybı 32'ye yükseldi - Gündemİşte Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu
Sonraki Haber Yükleniyor...