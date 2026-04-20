Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Teşkilatı'nda bayrak değişimi yaşandı. Genel Merkez kararıyla mevcut yönetim feshedilirken, Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran getirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Teşkilatı’nda hareketli saatler yaşandı. Parti Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda, Bolu il yönetiminin feshedildiği ve teşkilatta yeni bir dönemin başladığı duyuruldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM MHP İstanbul teşkilatı belli oldu! Feti Yıldız tüm yönetimi ilan etti

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN DUYURDU

Konuyla ilgili resmi açıklama, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi. Yalçın, yaptığı yazılı bilgilendirmede, Bolu İl Teşkilatı’nın parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildiğini belirtti. Teşkilatın yeniden yapılandırılması süreci kapsamında, boşalan il başkanlığı koltuğuna ise Seyit Mehmet Başaran’ın atandığı açıklandı.

MHP geçtiğimiz günlerde Bilecik, Çanakkale, Muğla, Kars, Eskişehir ve Kütahya teşkilatlarını da feshetmişti.

