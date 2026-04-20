Anadolu Ajansı
Semih Yalçın duyurdu: MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Teşkilatı’nda bayrak değişimi yaşandı. Genel Merkez kararıyla mevcut yönetim feshedilirken, Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran getirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Teşkilatı’nda hareketli saatler yaşandı. Parti Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda, Bolu il yönetiminin feshedildiği ve teşkilatta yeni bir dönemin başladığı duyuruldu.
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN DUYURDU
Konuyla ilgili resmi açıklama, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi. Yalçın, yaptığı yazılı bilgilendirmede, Bolu İl Teşkilatı’nın parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildiğini belirtti. Teşkilatın yeniden yapılandırılması süreci kapsamında, boşalan il başkanlığı koltuğuna ise Seyit Mehmet Başaran’ın atandığı açıklandı.
MHP geçtiğimiz günlerde Bilecik, Çanakkale, Muğla, Kars, Eskişehir ve Kütahya teşkilatlarını da feshetmişti.
