Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana'yı geçerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ta Ayça Aykaç Altıntaş, maçın ardından ayrılığı açıkladı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. ve son maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.

Altyapısından yetiştiği VakıfBank ile 22. kupasını kazanan milli libero Ayça Aykaç Altıntaş, karşılaşmanın ardından takımıyla son maçına çıktığını açıkladı.

Ayça Aykaç Altıntaş

"BU BENİM SON MAÇIMDI"

Galibiyetin ardından TRT Spor'a açıklama yapan Ayça Aykaç, "Çok mutluyum. Bu benim son maçımdı. O yüzden biraz duygusaldık diyebilirim. Ama kupayla noktalayabildiğimiz ve evimizde kupayı kaldırabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seri 5 maça uzadı. Bizim için hiç kolay olmadı çünkü üç günde bir maç oynuyoruz. Mental ve fiziksel olarak bizim için zor bir süreçti. Sonunda kupa ile ayrıldığımız için çok mutluyuz. VakıfBank'ın kalbimdeki yeri her zaman çok ayrı olacak." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası